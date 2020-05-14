Tesla может снизить стоимость Model 3

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. планирует в конце 2020 – начале 2021 года в Китае представить новый, более дешевый, долговечный и емкий аккумулятор для самой распространенной модели – седана Model 3. По данным источников агентства Reuters, это приведет к уменьшению стоимости электромобилей. Новый аккумулятор сотрудники Tesla разрабатывали совместно с коллегами из китайской Amperex Technology Ltd.

Позже новый аккумулятор Tesla начнет использовать при производстве и других моделей электромобилей, пишет газета «Ведомости». Со временем электромобили с обновленной батареей появятся на других рынках, включая Северную Америку, уточнили источники. По их данным, Tesla также планирует внедрить высокоскоростные, автоматизированные процессы производства аккумуляторов, позволяющие существенно снизить затраты на рабочую силу. Официально Tesla не комментирует данную информацию.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за первый квартал 2020 года американский производитель электромобилей Tesla получил чистую прибыль, приходящийся на акционеров, в размере 16 млн долларов против убытка в 702 млн долларов за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 0,08 доллара против убытка в 4,1 доллара за первый квартал 2019 года. Выручка выросла на 31,8% и составила 5,985 млрд долларов.

Компания отмечает, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 сложно предсказать возвращение производства на прежние уровни. На фоне этого компания не предоставила конкретных прогнозов. При этом Tesla ожидает, что производство Model 3 на заводе в Шанхае к середине 2020 года составит 4 тыс. автомобилей в неделю.