«Автотор» в 2020 году планирует сократить производство на 40%

Калининградский завод «Автотор» в 2020 году планирует сократить производство автомобилей в среднем на 40%. Об этом в интервью телеканалу «РБК» заявил основатель компании Владимир Щербаков. Напомним, по итогам 2019 года «Автотор» увеличил производство на 5% до 212 тыс. автомобилей.

«В этом году общее снижение будет в первой половине года 30% где-нибудь. Вторая половина года – процентов 50%. В среднем – 40%. Так мы считаем свой план», – рассказал Владимир Щербаков. По его словам, в мае-июне «Автотор» будет работать с пониженным темпом, из-за того, что вырабатывается только тот объем поставок, который уже был сделан до коронавируса.

Так, калининградский завод «Автотор» с 13 апреля возобновил производство автомобилей, которое было приостановлено с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Владимир Щербаков считает, что главной проблемой стало то, что поведение покупателей изменилось во всем мире. Неопределенность из-за пандемии удерживает потребителей от совершения крупных покупок, в том числе автомобилей.

Глава «Автотора» также рассказал, что если в России не откажутся от недавно принятых условий возмещения утильсбора в привязке к уровню локализации, проблемы у холдинга появятся уже в следующем году. Прямой импорт автомобилей станет дешевле, чем их производство в регионе.

«Предложение состоит в том, чтобы переждать этот момент, не делать гигантских инвестиций и сосредоточиться прежде всего на разработке новых продуктов и войти сразу в новые продукты. Я не знаю, что это будет. Электрический двигатель, водородный. Может быть новая генерация дизельных двигателей, что для нашей страны было бы очень оправдано», – сказал Владимир Щербаков.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2020-го на «Автоторе» стартовал выпуск нового компактного кроссовера KIA Seltos, а в апреле на предприятии началось производство этой модели по полному циклу. Для производства KIA Seltos введена в эксплуатацию сварочная линия, оснащенная усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением, обеспечивающим дополнительный контроль качества сварки, что позволяет существенно повысить точность операций. Новая сварочная линия позволяет производить до 30 тыс. кузовов в год. Здесь работают более ста человек. А общая стоимость инвестиций в установку и наладку оборудования составила порядка 20 млн евро. Напомним, Seltos стал четвертой моделью бренда, после седана Cerato, городского кроссовера Soul и среднеразмерного кроссовера Sorento (II поколения), выпускаемой в Калининграде по полному циклу (сварка, окраска, сборка).

Кроме того, в конце апреля «Автотор» начал сборку нового кроссовера BMW X6, который стал восьмой моделью бренда калининградского производства. предприятии. Как сообщалось ранее, на предприятии также планируется дальнейшая проработка проекта по производству автомобилей с использованием двигателей на альтернативных видах топлива (в частности, «пилотное» производство газомоторной версии грузовика HD 78).