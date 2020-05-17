KIA в апреле сохранила лидерство среди иномарок в России

Российские дилеры KIA в апреле реализовали 4334 автомобиля – это на 78% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России. По итогам четырех месяцев 2020 года в России было продано 56204 автомобиля KIA (-23%), а рыночная доля марки составила 13,5% против 14,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в апреле было реализовано 1737 автомобилей (-80%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 762 покупателя (-72%). В тройку наиболее популярных моделей KIA также впервые вошел новый компактный кроссовер KIA Seltos с показателем 535 реализованных автомобилей.

Какие еще модели KIA (и не только) появятся на российском рынке в 2020 году – смотрите в "Календаре новинок".