5 млн легковых автомобилей в России еще имеют гарантийный срок | АВТОСТАТ

5 млн легковых автомобилей в России еще имеют гарантийный срок

236 0

5 млн легковых автомобилей в России еще имеют гарантийный срок

Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей
Все оперативные данные

В рамках подготовки нового отчета «Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в нашей стране насчитывается чуть более 5 млн легковых машин с действующим гарантийным сроком* (на 1 января 2020 года).

Как отмечают эксперты, это составляет 11,4% всего российского парка легковых автомобилей (44,5 млн шт.). Соответственно оставшиеся 88,6%, или почти 39,4 млн единиц, являются уже постгарантийными.

Узнать актуальную стоимость гарантийного (и не только) автомобиля на рынке можно за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Наличие гарантии определялось исключительно по признаку времени и не учитывало пробег автомобиля (в такси, каршеринге, корпоративных парках или в личном бизнесе дата окончания гарантии может наступить ранее указанного гарантийного срока по времени)

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили парк

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно