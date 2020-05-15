5 млн легковых автомобилей в России еще имеют гарантийный срок

В рамках подготовки нового отчета «Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в нашей стране насчитывается чуть более 5 млн легковых машин с действующим гарантийным сроком* (на 1 января 2020 года).

Как отмечают эксперты, это составляет 11,4% всего российского парка легковых автомобилей (44,5 млн шт.). Соответственно оставшиеся 88,6%, или почти 39,4 млн единиц, являются уже постгарантийными.

Узнать актуальную стоимость гарантийного (и не только) автомобиля на рынке можно за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Наличие гарантии определялось исключительно по признаку времени и не учитывало пробег автомобиля (в такси, каршеринге, корпоративных парках или в личном бизнесе дата окончания гарантии может наступить ранее указанного гарантийного срока по времени)