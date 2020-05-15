УАЗ в мае планирует выпустить 2800 автомобилей

Ульяновский автозавод в мае планирует выпустить 2800 автомобилей, в том числе 150 машин автопатруля и автомобили скорой медицинской помощи класса «С» и «В».

Как сообщил исполнительный директор УАЗа Алексей Спирин, предприятие получает поддержку от корпоративных и государственных заказов, в том числе от Министерства обороны и Минздрава России, которые позволяют заводу работать, гарантировать оплату труда и вовремя обеспечивать необходимые службы для работы в сложившейся ситуации.

Как сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области, в условиях пандемии коронавируса заводу выдано разрешение на привлечение не более 80% от общей численности персонала. УАЗ работает в три смены: в первую задействовано 2160 сотрудников, во вторую – около 1500, в третью порядка 400 сотрудников.

Напомним, в апреле Ульяновский автозавод приступил к поставкам нового реанимобиля, разработанного на базе коммерческой модели «Профи» для органов здравоохранения. Первая партия из 132 реанимобилей поступит в медицинские учреждения регионов в мае в рамках федеральной программы по снижению последствий распространения коронавирусной инфекции.

В апреле Ульяновский автозавод реализовал в России 862 автомобиля – это на 75% меньше, чем годом ранее. В результате УАЗ вошел в ТОП-10 лидеров российского авторынка. По итогам четырех месяцев 2020 года российские дилеры УАЗ продали 8155 автомобилей (-27%). Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот». Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в апреле появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод запустил сервис онлайн-покупки автомобилей. При желании воспользоваться кредитом можно перейти по ссылкам банков партнеров (Сетелем Банк – для клиентов Сбербанк Онлайн, ВТБ), внести всю необходимую информацию и получить одобрение онлайн. Подписать кредитный договор можно будет непосредственно при получении автомобиля. Фактически покупателю понадобится только выбрать удобный способ получения самого автомобиля – в специально организованной «стерильной» зоне дилерского центра или же за дополнительную плату по любому указанному адресу в желаемую дату и время.

Посмотреть и сравнить актуальные цены и комплектации на новые автомобили УАЗ (и не только) можно в каталоге «Цена Авто».