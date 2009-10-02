Итальянский авторынок в сентябре вырос на 6,8%

Автомобильный рынок Италии четвертый месяц подряд показывает положительную динамику – по итогам сентября продажи автомобилей в этой стране выросли на 6,8% и составили 189476 единиц. Таким образом, последние четыре месяца несколько компенсировали предыдущее падение, и по итогам января-сентября снижение продаж составило 5,9% (до 1 млн. 611 тысяч автомобилей). Рост рынка эксперты связывают с действием дотаций на покупку новых автомобилей в размере 1500-2000 евро, которые были введены итальянским правительством в марте нынешнего года.

Национальные автопроизводители, которые занимают порядка 31,6% местного рынка, по итогам сентября увеличили реализацию на 9,2% до 59899 машин. По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в этой стране автомобильной маркой остается Fiat, который в прошлом месяце реализовал 45695 машин (+8%), заняв 24,1% на местном рынке. Стоит при этом отметить, что Fiat Punto и Panda возглавляют рейтинг самых продаваемых в Италии моделей с показателями 16105 и 14524 автомобилей соответственно, а модель Fiat 500 занимает четвертое место (6051 машина). На втором месте среди марок – Ford с объемом продаж в 18361 автомобиль (+36,2%) и 9,7-процентной рыночной долей. Замыкает «тройку» лидеров на этот раз Volkswagen, реализация которого составила 11245 автомобилей (+7,3%) – это 5,9% от объема продаж на рынке. Таким образом, Opel опустился на одну позицию, показав чуть меньший результат – реализация автомобилей немецкой марки выросла на 14,7% и составила 11036 машин (5,8% от рынка).