BMW планирует повысить цены на автомобили в России из-за обвала рубля

Компания BMW планирует повысить цены на автомобили в России, однако не обязательно, что индексации подвергнутся все комплектации моделей, представленных на российском рынке, сообщил агентству «Прайм» представитель компании.

Ранее компания BMW Group Россия объявила о запуске производства BMW X6 на заводе «Автотор» в Калининграде. Стоимость BMW X6 локальной сборки в зависимости от двигателя и комплектации составляет от 5 млн 840 тыс. рублей до 7 млн 110 тыс. рублей, что оказалось дороже импортных машин этой модели.

«Мы ожидаем поднятия цен на автомобили, потому что изменились условия, рубль упал. Сейчас мы подтвердили цены на Х6 калининградской сборки, его начали собирать там. Но до этого таких комплектаций этой машины в принципе на российском рынке не было – Х6 продавалась с завода в США. Будем смотреть, что будет дальше происходить с ценами. Планы по повышению есть, в среднем, от 0% до 5%, то есть, цены не на всё будут меняться и не обязательно, что росту цен подвергнутся импортируемые комплектации автомобилей, тут нет прямой зависимости», – сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры BMW реализовали 10880 автомобилей – на 12% больше, чем годом ранее. В результате баварская марка стала лидером в премиум-сегменте на российском авторынке. Самой продаваемой моделью BMW в России стал кроссовер Х5, который в январе-марте выбрали 2025 покупателей (+40%). Второе место занял вышедший год назад полноразмерный кроссовер BMW X7, чья реализация составила 1631 штуку. Замыкает тройку бестселлеров BMW на этот раз компактный кроссовер X3 с показателем 1510 автомобилей (-7%).

В течение первых трех месяцев года анонсирован выход на российский рынок новых версий популярных моделей. В линейке BMW X5 появилась стартовая комплектация xDrive25d Business. Для X5 и X6 стал доступен «мягкий» гибрид – xDrive40d, оснащенный 48-вольтовым стартер-генератором. Также начался прием заказов на BMW X7 M50i, BMW M5 SE, BMW M2 CS.