Правительство перенесло выплату утильсбора автоконцернами

Правительство перенесло уплату автоконцернами, заключившими специнвестконтракты, утилизационного сбора за I и II кварталы 2020 года на срок не позднее декабря текущего года, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Ранее Минпромторг предлагал перенести выплаты утильсбора за I, II, III кварталы 2020 года для поддержки отрасли в условиях коронавируса. Позднее инициативу поручил проработать президент РФ Владимир Путин, пишет агентство RNS.

Как говорил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров, данная мера призвана снизить негативные экономические последствия, с которыми высоколокализованные отечественные автопроизводители столкнулись из-за распространения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. «Рассчитываем, что реализация данной меры поможет частично решить проблему острого дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек по выплате заработной платы сотрудникам и другим обязательным платежам в период вынужденного простоя», – заявил глава Минпромторга.

Специальные инвестиционные контракты (СПИКи) в России заключены практически со всеми крупнейшими автопроизводителями. В июле 2019 года Минпромторг России заключил СПИКи с компаниями Volkswagen, GM-АВТОВАЗ, «Автотором», ПСМА (Peugeot-Citroen-Mitsubishi), Toyota и Volvo. Еще раньше контракты были подписаны с АВТОВАЗом при участии Renault-Nissan-Mitsubishi, с «Мазда Соллерс», Hyundai и Daimler. Среди производителей коммерческих автомобилей контракты есть у «Группы ГАЗ», «Даймлер КАМАЗ Рус», а также «Соллерс», включая СП с японской Isuzu.

Напомним, утилизационный сбор на автомобили был повышен с 1 января 2020 года, несмотря на сокращение спроса на рынке. Как отмечали в Минпромторге, повышение ставок – реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты. Так, ставки выросли на 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% для автомобилей с двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на автомобили с двигателем от 1 до 2 литров – самый массовый сегмент в стране – повысился на 112,4%.

Как отмечают в Минпромторге, конкретный размер индексации зависит от общей ситуации на рынке, а также динамики других налоговых и неналоговых платежей. Так, по некоторым категориям транспорта индексация не проводилась. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3,4 тыс. рублей в отношении новых автомобилей и 5,2 тыс. рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».