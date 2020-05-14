Сильнее всего рынок новых автомобилей упал в Центральном ФО

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали ситуацию на рынке новых легковых автомобилей в федеральных округах страны, которая сложилась вследствие пандемии коронавируса. Как выяснилось, наибольшее рыночное падение по итогам апреля 2020 года было зафиксировано в Центральном ФО.

Так, по сравнению с апрелем 2019-го авторынок ЦФО просел на 70%. При этом вниз его «тянут» Москва и Московская область, которые остаются крупнейшими региональными рынками страны. Если в столице авторынок рухнул на 80% (подробно об этом – здесь), то в Подмосковье падение составило 73%.

Кроме этого, в апреле падение рынка выше общероссийского уровня (-64%) отмечено на Северном Кавказе (-69%), Юге (-69%) и в Северо-Западном ФО (-68%).

Рынок новых легковых автомобилей в Поволжье в прошлом месяце сократился на 62%, на Урале – на 61%. В Сибири и на Дальнем Востоке ситуация выглядит еще «лучше» (-39% и -26% соответственно). Причем в двух последних федеральных округах даже есть регионы, в которых отмечен апрельский рост рынка: в СФО – это Республика Алтай (+17%), а в ДФО – Чукотка (+29%) и Еврейская АО (+64%). Но, как отмечают эксперты агентства, в этих трех «растущих» субъектах РФ сами объемы рынка новых автомобилей остаются очень низкими (менее 60 шт.).

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