Программа льготного кредитования продлена на 2010 год.

Условия участия в программе льготного автокредитования остаются прежними:



* минимальная величина предоплаты за приобретаемые автомобили 15% от их стоимости,

* максимальная стоимость автомобиля 600 тыс. рублей,

* льготные кредиты предоставляются не только для приобретения легковых автомобилей, но и легкого коммерческого транспорта,

* время выплаты кредита не должно превышать 36 месяцев.



После снятия ограничения на участие банков в программе субсидирования потребительских автокредитов, одобрение Минпромторга России на участие в ней получили 92 кредитные организации.



Из стенограммы заседания Правительства Российской Федерации 4 февраля:



В.Б.Христенко: В прошлом году у нас 71 тысяча 631 человек сумели воспользоваться этой льготой. Я напомню, что она реально заработала в конце июля, когда были внесены изменения и когда, собственно, параметры поменялись уже с учетом обстоятельств работы рынка.



В этой связи мы рассчитываем, что в этом году такая мера поддержки по приобретению автотранспорта отечественного производства позволит приобрести более 100 тыс. машин. А 71 тысяча машин - это более 30 млрд рублей, которые получил рынок, получили автопроизводители под выполняемые ими программы.



Еще хочу подчеркнуть, что, поскольку существовали уже достаточно эффективные и измененные в 2009 году условия, то сегодняшнее решение полностью продлевает эти условия на 2010 год. То есть та же самая схема: до 600 тыс. стоимость автомобиля, 3 года - срок льготного кредита, 2/3 ставки рефинансирования ЦБ, 15%-тный первоначальный взнос. То есть это абсолютно привычная схема.



Поскольку при обсуждении общего пакета антикризисных мер, эта норма уже обсуждалась в конце прошлого года, то многие банки, которые активно подключились к этой работе, ее не останавливали с начала этого года.



Поэтому мы рассчитываем, что окончательное юридическое принятие этого решения позволит запустить активно программу. Если в прошлом году на старте у нас всего лишь несколько крупных банков откликнулось на эту программу и были заинтересованы в участии в ней, то к концу года количество заинтересованных банков превысило 90.



В этом смысле норма интересна и для автопроизводителей, и для финансовых структур, и для, безусловно, граждан.