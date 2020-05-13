В России начались продажи нового микроавтобуса «ГАЗель City»

Горьковский автозавод начал продажи нового микроавтобуса «ГАЗель City». Новинка оснащается исключительно китайским турбодизелем Cummins ISF 2.8 мощностью 149 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Таким образом, стандартный для других «ГАЗелей» бензиновый мотор УМЗ Evotech на новом низкопольном микроавтобусе не предлагается.

Как пишет «Российская газета», «ГАЗель City» планируется выпускать в двух версиях компоновки салона – на 22 и 19 мест. На начальном этапе новинка предлагается в базовой комплектации, которая предусматривает 17 сидячих и 5 стоячих мест, по цене от 2 млн 596 тыс. рублей.

Напомним, новый низкопольный микроавтобус «ГАЗель City» был представлен на выставке Comtrans 2019. Автобус спроектирован в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Низкий уровень пола, широкая двойная дверь с электроприводом и широкая площадка в центральной части салона обеспечивают удобство входа-выхода пассажирам, в том числе маломобильным группам населения: инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детскими колясками. Площадка оборудована специальными креплениями для инвалидных колясок и аппарелью для въезда/съезда.

Благодаря применению регулируемой пневматической подвески реализована функция снижения уровня пола на остановке. Пневмоподвеска также позволила улучшить управляемость, снизить крены в поворотах и в целом увеличить плавность хода.

Новый микроавтобус получил задний мост увеличенной грузоподъемности и оригинальную усиленную раму, а также тормозную систему с дисковыми тормозными механизмами на всех четырех колесах, которая отвечает за эффективное замедление и остановку автомобиля.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».