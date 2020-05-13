Минивэн GAC GN8 появится в России в июне

Компания GAC Motor планирует в июне вывести на российский рынок минивэн GN8, известный в Китае как GAC GM8. А в июле или августе в продажу должен поступить кроссовер GS5, который в настоящее время проходит сертификацию. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщил представитель марки.

По его словам, появление новинок должно помочь компании найти новых дилеров. Сейчас купить GAC в России можно только в трех дилерских центрах – в Москве, Санкт-Петербурге и Владимире. Четвертым партнером компании станет группа «Обухов», которая в ближайшее время откроет новый дилерский центр GAC в Москве. Переговоры с рядом региональных представителей еще идут.

Напомним, российская премьера бренда GAC состоялась в декабре 2019 года, и в настоящее время он представлен единственной моделью – флагманским кроссовером GS8 стоимостью от 1 млн 898 тыс. рублей до 2 млн 498 тыс. рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».