«АВТОСТАТ 100+»: не пропустите аналитику «вирусно-кризисного» периода!

В ближайшую пятницу, 15 мая, в 10:45 по московскому времени мы проведем онлайн-митинг «АВТОСТАТ 100+», партнерами которого выступают Avito Авто и международная платежная система Wallet One. Это будет 100 минут аналитики от экспертов агентства и наших партнеров!

Онлайн-митинг можно условно разделить на три части. В первой из них мы покажем статистику авторынка в марте и апреле, причем в разных разрезах: по регионам, маркам, моделям и даже по дням. А еще расскажем, как подскочили продажи на падающем рубле и провалились в режиме самоизоляции.

Во второй части поговорим с Александром Курылиным, генеральным директором и владельцем ГК «Тон-Авто». Он поделится своим мнением и ответит на вопрос: «Что предпринимать автобизнесу в нынешней ситуации?».

Третья часть онлайн-митинга – это рубрика «Секретный гость». Сюда мы решили приглашать людей из нашей «автомобильной тусовки», но переехавших в другие страны. Говорить будем не о рынке, а о том, как там преодолевают этот непростой «вирусно-кризисный» период.

Кто будет «секретным гостем» первого эфира «АВТОСТАТ 100+»? Это и многое другое вы узнаете в ходе онлайн-митинга. Зарегистрироваться на него можно здесь, после чего вам придет ссылка на трансляцию.

Регистрируйтесь и бесплатно получите 100 минут аналитики от «АВТОСТАТа»!

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