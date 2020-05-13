Авторынок Москвы в апреле рухнул на 80%, а в тройку лидеров попала LADA Vesta | АВТОСТАТ

Авторынок Москвы в апреле рухнул на 80%, а в тройку лидеров попала LADA Vesta

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Авторынок Москвы в апреле рухнул на 80%, а в тройку лидеров попала LADA Vesta

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о резком падении российского рынка новых легковых автомобилей в апреле (-64%) на фоне пандемии коронавируса. При этом в 25 регионах страны падение оказалось более глубоким. Среди них есть и Москва, авторынок которой в прошлом месяце рухнул на 80% (по отношению к апрелю 2019 года). Хуже ситуация обстоит лишь в Карелии, Чечне и Ханты-Мансийском АО (там падение рынка составило от 88% до 90%).

Нам стало интересно, а какие автомобили удалось приобрести москвичам в период «самоизоляции» и ограничительных мер. Как оказалось, помимо традиционных предпочтений, связанными с иномарками, жители столицы на этот раз обратили свой взор и в сторону автомобилей отечественных марок.

Так, впервые в тройку лидеров здесь попала LADA Vesta – в апреле автомобили данного семейства разошлись здесь тиражом в 148 единиц. Отечественная модель уступила лишь седану Volkswagen Polo (262 шт.) и кроссоверу Hyundai Creta (161 шт.). Но при этом она опередила в рейтинге такие модели как Volkswagen Tiguan (137 шт.), Skoda Octavia (124 шт.), Toyota Camry (122 шт.), KIA Rio (118 шт.) и Nissan Qashqai (111 шт.). А замкнули ТОП-10 столичного рынка в апреле кроссовер Skoda Kodiaq и отечественный универсал LADA Largus – с одинаковыми показателями (по 108 шт.).

Эксперты агентства также отмечают, что все модели, вошедшие в ТОП-10, демонстрируют по итогам апреля отрицательную рыночную динамику. И если у Hyundai Creta, Skoda Octavia, Toyota Camry, KIA Rio оно превышает 80%, то у LADA Vesta оказывается наименее глубоким – «всего» минус 57%.

Найти эти автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

, источник: АВТОСТАТ

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