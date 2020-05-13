В апреле российский рынок новых автобусов упал на 65%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года объем рынка новых автобусов в России составил 502 единицы, показав падение на 65%.

Лидером здесь по-прежнему является отечественный «ПАЗ», доля которого в общем объеме превысила 60%. В количественном выражении это соответствует 308 экземплярам (-57%). На второй строчке находится «НЕФАЗ», чей результат в апреле сократился на 42% до 67 автобусов. Замыкает первую тройку белорусский «МАЗ» с показателем 47 штук и ростом в 2,5 раза.

В рейтинге самых популярных моделей на автобусном рынке России две первых строчки в апреле заняли представители Павловского автобусного завода: ПАЗ-3205 (158 шт.; -54%) и ПАЗ-3204 (75 шт.; -67%). На третьей строчке находится НЕФАЗ-5299 (67 шт.; -42%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 4 месяцев нынешнего года российский рынок новых автобусов тоже ушел «в минус». Так, за этот период его объем составил 3,9 тыс. единиц – на 4% меньше, чем в январе – апреле 2019 года.

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