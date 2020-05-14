KIA выпустит кроссовер с динамикой суперкара

Компания KIA ведет разработку нового электрического кроссовера, который по своей динамике разгона с места до «сотни» сможет сравниться с некоторыми суперкарами. На данный момент такой автомобиль находится на одной из начальных стадий испытаний. По предварительным данным, предсерийный прототип нового электрического кроссовера KIA появится не ранее 2021 года.

Как пишет портал Autonews.ru, принципиально новый SUV с «зеленой» силовой установкой был анонсирован в марте 2019 года, когда KIA показала на Женевском автосалоне прототип под названием Imagine. Внешность электромобиля создавалась специалистами дизайн-центра KIA в немецком Франкфурте. Разработчики описывали новинку как «гибрид седана и кроссовера».

По данным источников издания Auto Express, серийный автомобиль построят на модульной платформе E-GMP. В разработке кроссовера примет участие хорватская компания Rimac, которая, например, уже сотрудничает с маркой Porsche. Новинка от KIA получит ту же бортовую электрическую систему с напряжением в 800 вольт, что используют на Porsche Taycan.

Кроссовер KIA сможет ускоряться с места до первой «сотни» менее чем за 3 с, а его максимальный запас хода без подзарядки составит порядка 480 км. Специальная быстрая система позволит пополнить запас аккумуляторов всего за 20 минут.

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