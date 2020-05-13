Седан LADA Vesta получил дополнительные опции комфорта

Седан LADA Vesta получил дополнительные опции в комплектации Comfort / Multimedia – теперь рулевое колесо таких версий обтянуто экокожей и имеет обогрев. Напомним, ранее такой опцией оснащались только более дорогие комплектации Luxe / Multimedia (и выше), а также чуть более доступная и простая, но имеющая специальный «зимний пакет» комплектация Comfort / Winter пишет портал «За рулем.РФ».

Отметим, что комплектация Comfort / Multimedia имеется только у седана Vesta (варианты Sport и SNG, а также универсалы и кросс-версии ее лишены) и относится к сравнительно недорогим (проще нее только четыре уровня оснащения из десяти возможных, не считая вариаций с силовыми агрегатами) и, помимо новой опции, включает: подогрев передних сидений, обогрев зеркал, парктроник, камеру заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем и шестью динамиками. Седан LADA Vesta в данной версии может комплектоваться 1,6-литровым двигателем LADA (106 л.с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач либо 113-сильным мотором Н4М объемом 1,6 л от Альянса Renault-Nissan с вариатором Jatco.

Актуальные цены на седан LADA Vesta в комплектации Comfort / Multimedia с новой опцией составляют 756,9 тыс. рублей (106 л.с., 5МКП) и 851,9 тыс. рублей (113 л.с., вариатор).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года продажи LADA Vesta на российском рынке составили 29698 автомобилей (-22%). В результате LADA Vesta заняла вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta). Напомним, флагманское семейство АВТОВАЗа включает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross, а также «заряженный» седан LADA Vesta Sport.

Как сообщалось ранее, на предприятии «ЛАДА Ижевск», где производится модель LADA Vesta, в середине апреля произведен монтаж нового покрасочного оборудования. Комплекс уже протестирован в нескольких режимах, и один из них позволяет окрашивать кузова автомобилей эмалями двух цветов. В частности, в рамках испытаний был окрашен кузов универсала LADA Vesta SW цвета «тайфун», получивший черную крышу. Такие испытания могут указывать на скорое появление новых специальных версий в семействе Vesta, а скорее всего означают близящийся запуск в производство универсала Vesta SW Sport.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили LADA можно в каталоге «Цена Авто».