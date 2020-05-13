KIA представила обновленный Picanto

Субкомпактный хэтчбек KIA Picanto, который в Южной Корее продается под именем Morning, пережил плановое обновление. От дорестайлинговой модели новинка отличается формой переднего бампера, решеткой радиатора и фарами. В более дорогих версиях они линзованные, с четырьмя светодиодными модулями ходовых огней на блок, пишет портал Motor.ru. Сзади изменились фонари, которым добавили «трехмерности», и нижняя секция бампера, где появились хромированные фальш-накладки, имитирующие выхлопные патрубки. В палитре цветов кузова появился новый оттенок – желтый Honeybee.

Главные изменения в салоне – 4,2-дюймовый экран маршрутного компьютера на приборной панели, который дополняет 8-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы. Есть поддержка открытия/закрытия дверей и запуска климат-контроля через мобильное приложение, обновлений навигации «по воздуху» и подключений к устройствам умного дома.

Также список доступного оборудования KIA Picanto/Morning пополнился системами мониторинга слепых зон, удержания в полосе, предотвращения фронтальных столкновений и отслеживания усталости водителя.

До обновления моторная гамма Picanto на домашнем рынке состояла из бензинового (76 л.с.) и газового (74 л.с.) Kappa 1.0. Сейчас в линейке присутствует только 76-сильный G1.0 MPI из нового семейства Smartstream. Пару ему составляет четырехдиапазонный «автомат».

В России KIA Picanto доступен с моторами 1.0 MPI (67 л.с.) и 1.2 MPI (84 л.с.), совмещенными с 5-ступенчатой «механикой» либо 4-диапазонным «автоматом». Цены на модель начинаются от 689,9 тыс. рублей.

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