Китайский авторынок в апреле стабилизировался после пандемии коронавируса

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам апреля снизились на 2,6% и составили 1 млн 536 тыс. единиц. По итогам четырех месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 35,3% до 4 млн 433 тыс. машин.

Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), стабилизации авторынка в апреле способствовали ослабление карантинных мер по предотвращению распространения коронавируса, а также отложенный покупательский спрос, сформировавшийся в предыдущие несколько месяцев. Кроме того, правительство КНР рекомендовало банкам снизить процентные ставки по автокредитам, на два года продлило субсидии на покупку электромобилей (до 2022 года), а в регионах были запущены различные программы субсидирования покупки новых машин, чтобы население меньше пользовалось общественным транспортом.

Согласно прогнозу CAAM, продажи автомобилей в Китае снизятся на 15-25% в зависимости от того, как быстро будет взято под контроль распространение коронавирусной инфекции за рубежом.

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