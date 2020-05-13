Меры господдержки автопрома позволят произвести более 220 тыс. машин

Новые меры господдержки автопрома в период кризиса, которые были приняты по итогам профильного совещания с президентом Владимиром Путиным 24 апреля, позволят в 2020 году произвести и продать более 220 тыс. автомобилей. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Напомним, по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности президента распорядился направить на льготные программы поддержки спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» дополнительно 7 млрд рублей, а также предложил расширить условия поддержки льготного лизинга и выделить 6 млрд рублей на программы «Российский тягач», «Своё дело», которые также предполагают скидку покупателям по авансовым платежам.

Между тем, Минпромторг России подготовил проект постановления правительства, который предусматривает ряд изменений условий реализации программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В частности, предлагается распространить программу «Семейный автомобиль» на семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей. Также предлагается увеличить максимальную цену автомобиля до 1,5 млн рублей – это позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек. Ожидается, что новые условия программы заработают уже в мае, сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Минпромторга РФ.

Помимо этого Владимир Путин распорядился выделить 2,5 млрд рублей компаниям каршеринга и предусмотреть для них льготные лизинговые механизмы. Новая программа «Доступная аренда», которая должна быть запущена с июня, даст возможность в первую очередь поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, поскольку арендные расходы ложатся на расходы, которые идут в себестоимости. В Минпромторге сообщили, что по программе доступной аренды планируется реализовать около 14 тыс. легковых и коммерческих автомобилей.

Кроме закупок реанимобилей президент распорядился направить еще 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи, тем самым повысить оперативность и доступность помощи в том числе для малых городов и сел. Напомним, ранее правительство уже выделило 5,2 млрд рублей из федеральных средств на закупку 1200 реанимобилей для региональных медицинских учреждений.

Также Владимир Путин поручил к 1 июня организовать закупки автомобильной техники для органов власти, которые ранее планировались на 2021-2022 годы. При этом он поддержал предложение о разработке комплекса решений для увеличения спроса на автомобили со стороны государства и компаний с госучастием. По словам главы государства, необходимо провести инвентаризацию нацпроектов в части закупки автотехники и осуществить ее раньше намеченного срока.

Владимир Путин также отметил необходимость проработки механизма предоставления кредитов на пополнение оборотных средств для предприятий автопрома. Напомним, 12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, для которых предусмотрен специальный банковский продукт, а именно льготный кредит на пополнение оборотных средств.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле снизились на 72,4% до 38922 машин. По итогам четырех месяцев 2020 года российский авторынок составил 415102 автомобиля (-19,1%).

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