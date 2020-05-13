Калужский завод «ПСМА Рус» возобновляет работу

Калужский завод «ПСМА Рус» с сегодняшнего дня возобновляет производство автомобилей с соблюдением строгих санитарных норм. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Группы PSA. Напомним, работа предприятия была приостановлена с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Завод «ПСМА Рус», совместное предприятие PSA Peugeot Citroеn (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%), открылся в Калужской области в апреле 2010 года, а в июле 2012-го перешел на полный цикл производства. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 125 тыс. автомобилей в год. На сегодняшний день с конвейера предприятия сходят легковые седаны Peugeot 408 и Citroеn C4 Sedan, кроссоверы Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, а также коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy, пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Opel Zafira Life.

Как сообщалось ранее, в 2020 году на заводе «ПСМА Рус» планируется начать выпуск грузового фургона Opel Vivaro и обновленного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport.