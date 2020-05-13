Подсчитана доля электроники в себестоимости автомобилей

Электронные системы начали появляться на серийных автомобилях в середине прошлого века. Согласно исследованию агентства Deloitte, в 1970 году доля электронных систем в себестоимости машин не превышала 5%. В 1980-х, когда началось массовое внедрение электронного впрыска топлива, эта доля превысила 10%, на рубеже веков, с распространением подушек безопасности, АБС и систем стабилизации, было уже 22%. А сейчас на электронные системы приходится уже 40% от себестоимости машин, пишет издание «Авторевю».

Понятно, что это «средняя температура по больнице». У какой-нибудь бюджетной малолитражки вроде LADA Grantta эта доля будет куда ниже, а условный премиум-кроссовер с электронноуправляемой подвеской, адаптивным круиз-контролем и другими помощниками явно превысит 40-процентную отметку. По данным агентства Deloitte, АБС и ESP сейчас ставят почти на все выпускаемые автомобили, боковые подушки безопасности, задний парктроник и датчики давления в шинах есть у 85 – 90% автомобилей, система контроля слепых зон – примерно у 35% машин.

По прогнозу, с распространением автопилотов доля электронных систем в себестоимости автомобилей вырастет до 50% к 2030 году. Например, если система второго уровня автономности сегодня обходится в среднем шестью датчиками, то у полноценного автопилота пятого уровня их будет более трех десятков, включая как минимум один лидар. Кстати, процессоры обходятся не так уж дорого: по данным агентства Deloitte, сейчас они стоят в среднем 475 долларов за комплект на один автомобиль. Еще 20 лет назад он обходился в 150 долларов, а прогноз на 2030 год – 600 долларов.