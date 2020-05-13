Российский авторынок в апреле занял второе место в Европе

Автомобильный рынок России, несмотря на 70-процентное падение в апреле, поднялся на второе место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в апреле стала Германия, где было продано 120840 машин (-61,1%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), продолжающееся падение продаж обусловлено массовыми ограничениями для общественной жизни и коммерческой деятельности организаций, включая автодилеров, в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на второе место в европейском рейтинге. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 34 тыс. единиц (без учета LCV).

Третий результат среди европейских авторынков показала Франция с показателем 20997 машин (-88,8%). Далее идет Великобритания, результат которой составил 4121 проданный автомобиль (-97,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат с февраля 1946 года, что обусловлено закрытием дилерских центров в соответствии с рекомендациями правительства по предотвращению распространения коронавируса.

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Италия, чьи дилеры реализовали 4279 автомобиля (-97,6%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), два последних месяца стали шоком для авторитейла страны, столкнувшимся с беспрецедентной ситуацией из-за пандемии коронавируса.

Добавим также, что авторынок Испании в апреле рухнул на 96,5% и составил 4163 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это худший результат за последние 20 лет, что обусловлено закрытием дилерских центров в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.