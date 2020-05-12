Выпуск Tesla Roadster отложен на неопределенный срок

Запуск в серию электрического суперкара Tesla Roadster перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил глава Tesla Илон Маск, по словам которого, перед компанией сейчас стоят более важные задачи. Среди них – наращивание производства кроссовера Model Y и строительство автомобильного завода в Берлине, пишет портал Autonews.ru.

Также бизнесмен напомнил, что перед Roadster в серию пойдет электрический пикап Cybertruck. На данный момент Tesla собрала более полумиллиона предварительных заказов на эту модель.

Напомним, прототип Tesla Roadster второго поколения впервые был показан в ноябре 2017 года. Купе укомплектовали тремя электрическими моторами, позволяющими ускоряться с места до 96 км/ч за 1,9 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 м) автомобиль проходит за 8,9 с, а его максимальная скорость превышает 400 км/ч. Тогда Илон Маск отметил, что электрокар сможет проехать на одной зарядке до 620 миль (997 км).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за первый квартал 2020 года американский производитель электромобилей Tesla получил чистую прибыль, приходящийся на акционеров, в размере 16 млн долларов против убытка в 702 млн долларов за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 0,08 доллара против убытка в 4,1 доллара за первый квартал 2019 года. Выручка выросла на 31,8% и составила 5,985 млрд долларов.

Компания отмечает, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 сложно предсказать возвращение производства на прежние уровни. На фоне этого компания не предоставила конкретных прогнозов. При этом Tesla ожидает, что производство Model 3 на заводе в Шанхае к середине 2020 года составит 4 тыс. автомобилей в неделю.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».