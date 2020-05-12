Hyundai в апреле снизила продажи в России на 84%

Российские дилеры Hyundai в апреле реализовали 2426 автомобилей – на 84% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 44002 машины (-23%).

Как отмечают в компании «Хендэ Мотор СНГ», снижение продаж в апреле связано с экономической ситуацией, вызванной глобальной пандемией коронавируса. При этом тренд продаж первого квартала – высокая востребованность кроссоверов, сохранился и в апреле. На них пришлось 69% от общего количества реализованных автомобилей.

Так, бестселлером марки в апреле остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 1079 проданных машин (-82%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris, чья реализация составила 603 автомобиля (-88%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 303 покупателя. Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чей результат составил 1477 реализованных машин (+98%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai по-прежнему бизнес-седан Sonata, продажи которого составили 714 автомобилей (-1%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле в продажу вышла спортивная версия Tucson N Line, которая отличается оригинальным дизайном переднего бампера и отделкой решетки радиатора темным хромом. В апреле также была представлена ограниченная серия Hyundai Tucson Way. Отличительной особенностью специальной версии стала современная мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном на передней панели, оснащенная платформой Яндекс.Авто, куда входят Яндекс.Навигатор и голосовой ассистент «Алиса», а также доступна поддержка интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Напомним, в начале апреля компания «Хендэ Мотор СНГ» запустила услугу онлайн-бронирования для большинства своих моделей. Также в разделе online-сервисов на сайте компании, помимо шоу-рума, доступны услуги страхования, кредитования, сервис подписки на автомобили Hyundai Mobility, программа H-Promise (авто с пробегом) и др.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Hyundai, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».