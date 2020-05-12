Автодилеры Москвы открылись для сервиса и продажи запчастей

Автодилеры Москвы с 12 мая смогут ремонтировать машины и продавать к ним запчасти, при этом запрет на продажу автомобилей сохраняется. Об этом агентству "ТАСС" сообщил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев, комментируя указ мэра столицы Сергея Собянина, предусматривающий первый этап ослабления введенных из-за коронавируса ограничений.

"Указом Собянина с 12 мая разрешена работа по техническому обслуживанию автомобилей, то есть не полноценной работы дилеров - речь идет про сервисное обслуживание. Как первый шаг - это хорошо, потому что мы давно говорим о том, что обслуживание автомобилей является критически важным как для населения, так и для многих организаций, в том числе, обеспечивающих продуктами население, для скорой помощи и так далее", - сказал О.Мосеев.

Работа автодилеров в Москве полностью приостановлена с начала карантина - 28 марта. Пока продажа автомобилей официально разрешена в 18 регионах, при этом в большинстве субъектов РФ допустим только ремонт и продажа запчастей.

По словам О.Мосеева, сейчас активно решается вопрос о запуске полноценной работы дилерских центров. "Мы рассчитываем, что это будет значимое количество, потому что есть поручение президента, есть настоятельная рекомендация Минпромторга", - сказал он.

Между тем, президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая подготовить меры, которые в нынешних условиях позволят работать автодилерам и организациям, производящим и поставляющим комплектующие изделия для производства автотехники. При этом эти компании должны соблюдать условия по введения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности труда и защиты здоровья работающих граждан, пишет агентство "Интерфакс".

"Мы понимаем, что дилерская сеть должна работать, и как только возможность такая будет с точки зрения безопасности для граждан, то это будут одни из первых предприятий торговых, которые откроются", - сказал президент. Но уже сейчас, продолжил он, некоторые компании разворачивают работу в режиме онлайн, и у них это "хорошо получается".

Ранее автодилеры сообщали о возможных массовых банкротствах, а также обращались к правительству и президенту РФ с просьбой выделить субсидии на выплату заработных плат сотрудникам в размере МРОТ. Авторетейл вошел в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса. Однако из-за большого оборота автодилеры в основном не подпадают под категорию малого или среднего бизнеса, на которую распространяется поддержка.

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