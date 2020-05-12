Skoda Karoq и KIA Seltos впервые вошли в ТОП-25 российских бестселлеров

Компактные кроссоверы Skoda Karoq и KIA Seltos, которые появились в нашей стране в начале нынешнего года, по итогам апреля впервые вошли в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке.
Так, Skoda Karoq занял 14-е место – на нем остановили свой выбор 754 покупателя. А KIA Seltos оказался на 24-й строчке рейтинга продаж с показателем 535 реализованных автомобилей, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Напомним, продажи компактного кроссовера Skoda Karoq стартовали в России в середине февраля 2020-го. Новинка доступна по цене от 1 млн 387 тыс. рублей за переднеприводную версию с двигателем 1.4 TSI, который развивает мощность 150 л.с. и работает в паре с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Для полноприводной версии Skoda Karoq стоимостью от 1 млн 468 тыс. рублей мотор 1.4 TSI предлагается в сочетании с роботизированной 6-ступенчатой DSG. Двигатель 1.6 MPI с механической и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач будет доступен позднее.
Что касается компактного кроссовера KIA Seltos, он поступил в продажу со 2 марта нынешнего года. Стоимость новинки составляет от 1 млн 119 тыс. 900 рублей до 1 млн 999 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата. В настоящее время автомобиль предлагается с тремя вариантами 4-цилиндровых бензиновых двигателей, передним или полным приводом, 6‑ступенчатой механической или автоматической коробкой передач, бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT, или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями (7DCT). Также в июне 2020 года на российский рынок выйдут новые версии компактного кроссовера Kia Seltos с двигателем 1.6 MPI (с распределенным впрыском), производство которых началось в апреле на калининградском заводе «Автотор».
В каких городах есть дилерские центры Skoda и KIA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».