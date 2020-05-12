Skoda Karoq и KIA Seltos впервые вошли в ТОП-25 российских бестселлеров

Компактные кроссоверы Skoda Karoq и KIA Seltos, которые появились в нашей стране в начале нынешнего года, по итогам апреля впервые вошли в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке.

Так, Skoda Karoq занял 14-е место – на нем остановили свой выбор 754 покупателя. А KIA Seltos оказался на 24-й строчке рейтинга продаж с показателем 535 реализованных автомобилей, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Напомним, продажи компактного кроссовера Skoda Karoq стартовали в России в середине февраля 2020-го. Новинка доступна по цене от 1 млн 387 тыс. рублей за переднеприводную версию с двигателем 1.4 TSI, который развивает мощность 150 л.с. и работает в паре с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Для полноприводной версии Skoda Karoq стоимостью от 1 млн 468 тыс. рублей мотор 1.4 TSI предлагается в сочетании с роботизированной 6-ступенчатой DSG. Двигатель 1.6 MPI с механической и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач будет доступен позднее.