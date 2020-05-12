ТОП-10 моделей-лидеров российского рынка SUV в апреле

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле нынешнего года россияне купили более 27 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Это на 58% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке остается компактный кроссовер Hyundai Creta. Так, в апреле его обладателями стали 2484 жителя нашей страны, что на 62% ниже результата годичной давности. Второе место занимает Renault Duster с показателем 1407 машин и таким же рыночным падением (-62%). Третью строчку сохранил Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 1329 покупателей (-56%).

Далее идет отечественный внедорожник LADA 4x4, разошедшийся тиражом в 1209 единиц, что вдвое меньше, чем в апреле 2019-го. Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз кроссовер Toyota RAV4, который приобрели 1137 человек (-51%).

Показатели остальных моделей этого сегмента составили менее тысячи купленных экземпляров, а в ТОП-10 по итогам апреля здесь попали: Mazda CX-5 (912 шт.; -44%), KIA Sportage (829 шт.; -68%), Chevrolet Niva (816 шт.; -62%), Renault Kaptur (770 шт.; -69%) и Nissan Qashqai (768 шт.; -61%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю кроссоверов и внедорожников пришлась почти половина (49,7%) всех купленных в апреле новых легковых машин. Найти их можно и в салонах проверенных дилеров.

Примечание: данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.