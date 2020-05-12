ГАЗ возобновил производство после майских каникул

Горьковский автозавод сегодня, 12 мая, возобновил работу производств, приостановленную на время майских праздников. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе ГАЗа.

«Кроме того, в связи с падением спроса на рынке коммерческого транспорта компания рассматривает перенос на июнь ежегодного корпоративного отпуска, который традиционно проводится в конце июля – первой половине августа, так как на данный момент объем заказов предприятия на май и июнь упал на 85-90%», – добавили в пресс-службе ГАЗа.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года регистрации легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ в России составили 13264 машины (-11,9%). Самой продаваемой моделью на рынке легкого коммерческого транспорта остается «ГАЗель Next», чей результат составил 7228 единиц (-13%).

Как сообщалось ранее, в 2020 году Горьковский автозавод начнет производство низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City», который спроектирован в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Также предприятие ведет работы по подготовке сборочного конвейера к выпуску новых модификаций стреднетоннажных грузовых автомобилей.

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