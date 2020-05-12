Петербургский завод Toyota возобновил производство

Петербургский завод Toyota сегодня, 12 мая, в полном объеме возобновил производство автомобилей, приостановленное с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Также свою работу в штатном режиме начнут склады сервисных запасных частей в Московской области и Новосибирске. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Тойота Мотор», отметив, что в компании соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические условия для работы в полном соответствии с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора.

По итогам 2019 года петербургский завод Toyota увеличил производство на 1,5% до 74,8 тыс. автомобилей Toyota Camry и RAV4, что стало лучшим результатом в истории предприятия. Стоит отметить, что в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге начался выпуск кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, построенного на платформе инновационной архитектуры TNGA. Технологические изменения нового Toyota RAV4 потребовали существенного изменения производственного процесса. Инвестиции в модернизацию цехов для целей проекта составили 4,8 млрд рублей (на сентябрь 2019 года). За всю историю существования завода Toyota в Санкт-Петербурге в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

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