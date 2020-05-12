Новый Toyota Highlander появится в России летом

Новое поколение полноразмерного кроссовера Toyota Highlander появится на российском рынке летом 2020 года. Построенный на новой глобальной архитектуре TNGA, Toyota Highlander четвертого поколения увеличился в габаритах и получил новый дизайн экстерьера, сообщает пресс-служба японской марки.

Вслед за Toyota RAV4 новый Highlander оснащается инновационной системой полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD, с двумя электромагнитными муфтами на задней оси, а также системой выбора режимов движения Multi Terrain Select.

Оснащение нового Toyota Highlander дополнилось широким списком современных и технологичных опций, включая светодиодную переднюю и заднюю оптику, панорамную крышу с электроприводом, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему JBL с 11 динамиками, проекционный дисплей, полный пакет «Зимний комфорт» и др. Кроме того, автомобиль оснащен пакетом систем активной безопасности Toyota Safety System 2.0 с расширенным функционалом.

Кроссовер будет доступен на российском рынке с атмосферным двигателем V6 в сочетании с высокоэффективной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года продажи полноразмерного кроссовера Toyota Highlander на российском рынке составили 1035 автомобилей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущим годом.