ТОП-10 самых популярных у россиян новых автомобилей в апреле

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в апреле жители РФ купили новых легковых машин в 3 раза меньше, чем в марте. Теперь мы приводим список самых популярных моделей прошлого месяца.

Лидерство здесь по-прежнему удерживает отечественная LADA Granta, которая в апреле разошлась тиражом в 4564 экземпляра – на 67% ниже результата годичной давности. Второе место сохраняет LADA Vesta, которая была куплена в количестве 4201 автомобиля (-65%).

Титул самой популярной иномарки все так же принадлежит KIA Rio (2848 шт.; -68%), а бестселлером сегмента SUV снова стал Hyundai Creta (2484 шт.; -62%). Замыкает пятерку лидеров универсал LADA Largus, объем покупок которого в прошлом месяце упал на 61% до 1578 единиц.

Шестое место в модельном рейтинге занял седан Volkswagen Polo (1539 шт.; -71%). Внедорожник LADA 4x4 был приобретен в количестве 1515 штук (-50%), при этом его результат в апреле сократился меньше, чем у других моделей. А вот у седана Hyundai Solaris (1439 шт.), напротив, отмечено наибольшее рыночное падение (-75%).

Последними в ТОП-10 оказываются кроссоверы Renault Duster (1407 шт.) и Volkswagen Tiguan (1329 шт.), объем покупок которых упал на 62% и 56% соответственно.

Эти и другие автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.