Рынок автомобилей с пробегом в апреле рухнул наполовину

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам апреля нынешнего года составил 251,8 тыс. единиц, что на 48% ниже результата за аналогичный период прошлого года.

Лидером среди брендов здесь традиционно является российская LADA, на долю которой приходится порядка четверти всего вторичного рынка. Объем перепродаж вазовских автомобилей в апреле 2020 года сократился на 51% до 60,5 тыс. штук.

Второе и третье места в рейтинге принадлежат японским маркам – Toyota и Nissan, чьи автомобили были перепроданы в количестве 32,5 тыс. и 14,9 тыс. экземпляров соответственно. Но если у первой из них падение вторичного рынка составило 38%, то у второй – 45%.

В пятерку брендов-лидеров по итогам марта вошли еще корейские Hyundai (12,6 тыс. шт.) и KIA (12 тыс. шт.), у которых перепродажи упали сильнее, чем у «японцев» (-50% и -47% соответственно).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года объем рынка составил порядка 1,5 млн подержанных легковых автомобилей. Это на 10% меньше, чем в январе – апреле 2019 года.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».