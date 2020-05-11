Рынок новых грузовых автомобилей в апреле сократился на треть

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых грузовых автомобилей в апреле 2020 года составил 4,7 тыс. единиц, что на 32,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Отметим, что столь ощутимое падение рынка происходит на фоне пандемии коронавируса и сопутствующими ограничениями в работе авторитейлеров.

Самой популярной маркой на рынке грузовиков остается KAMAZ, на долю которой в апреле пришлось порядка 40% от общего объема, что эквивалентно 1,8 тыс. машин (-27,5%). Вторую строчку занимает другой отечественный производитель – GAZ, рыночный показатель которого составил 497 автомобилей (-32%).

Далее в марочном рейтинге российского рынка новых грузовых машин следуют шведские Scania (313 шт.; -32%) и Volvo (291 шт.; -38%). Замыкает пятерку лидеров отечественный Ural (278 шт.), который единственным среди лидеров продемонстрировал в апреле рыночный рост (+7%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 4 месяца 2020 года рынок новых грузовиков в РФ сократился на 10% до 22,1 тыс. единиц.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».