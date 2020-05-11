Российский рынок новых LCV в апреле упал на 44%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в РФ составил 5,5 тыс. единиц. Это на 44% ниже результата годичной давности, что во многом связано с ограничениями в сфере авторитейла из-за пандемии коронавируса.

Лидерство на рынке новых LCV сохраняет отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось порядка половины от общего объема. В количественном выражении это составляет 2,6 тыс. единиц – на 41% меньше, чем в апреле 2019-го. На столько же упал объем рынка у другого российского бренда – УАЗ. Он находится на втором месте с результатом 897 автомобилей.

Лучшим среди иностранных производителей LCV снова стал Ford (686 шт.), который в апреле тоже показал отрицательную динамику (-32%). В пятерку марок-лидеров также вошли LADA (476 шт.; -54%) и Volkswagen (214 шт.; -62%).

По итогам же четырех месяцев 2020 года объем российского рынка новых LCV составил 29,2 тыс. штук, что на 13% меньше, чем в январе – апреле прошлого года.

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