В апреле россияне купили новых автомобилей втрое меньше, чем в марте

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года жители РФ приобрели 54,5 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства, этот показатель почти в 3 раза ниже мартовского (160,6 тыс. шт.). А в сравнении с результатом апреля 2019 года (152,2 тыс. шт.) рынок рухнул на 64%.

Напомним, что на фоне разразившейся пандемии коронавируса в течение всего апреля в нашей стране действовал нерабочий режим. Помимо того, что дилерами были практически свернуты физические продажи автомобилей (часть из них была переведена в онлайн), изменились и условия регистрации транспортных средств в ГИБДД (только по предварительной записи). Все это вкупе привело к серьезному падению покупок машин со стороны россиян.

Оно затронуло практически всех участников российского рынка. Так, за весь прошлый месяц было куплено 12,8 тыс. новых легковых автомобилей LADA – на 64% меньше, чем в апреле 2019-го. Продукция корейских марок KIA и Hyundai разошлась тиражом в 6,7 тыс. и 5,3 тыс. единиц соответственно, т.е. на 64% и 65% ниже результатов годичной давности.

Также более чем на половину упали рыночные объемы у других брендов, вошедших в ТОП-10: Renault (4,9 тыс. шт.; -63%), Toyota (3,9 тыс. шт.; -56%), Volkswagen (3,4 тыс. шт., -65%), Skoda (2,9 тыс. шт.; -64%), Nissan (2 тыс. шт.; -66%), BMW (1,6 тыс. шт.; -55%) и Mitsubishi (1,4 тыс. шт.; -65%). Кроме них, тысячный рубеж преодолели Mazda (1,2 тыс. шт.; -51%) и Mercedes-Benz (1,1 тыс. шт.; -68%), в то время как остальные марки до него не дотянули.

Отметим, что апрельское крушение рынка способствовало его уходу «в минус» и по итогам четырех месяцев 2020 года. Так, за этот период объем покупок новых легковых автомобилей составил 430,1 тыс. экземпляров – на 9,5% меньше, чем в январе – апреле прошлого года.

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