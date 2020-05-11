Продажи автомобилей LADA в России по итогам апреля упали на 69%

АВТОВАЗ в апреле 2020 года реализовал на российском рынке 10055 автомобилей LADA – на 69% меньше, чем год назад. По итогам же четырех месяцев российские дилеры LADA продали 89655 машин, что на 22% ниже показателя годичной давности.

Бестселлером АВТОВАЗа остается LADA Granta, чья реализация в апреле составила 3058 автомобилей (-76%). Второй результат показала LADA Vesta – 2913 проданных машин (-71%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал Largus, на пассажирских версиях которого остановили свой выбор 1286 покупателей (-65%). Также стоит отметить, что в прошлом месяце дилеры LADA реализовали 659 внедорожников Niva.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, апрель стал первым месяцем, который компания провела в режиме «самоизоляции», вызванной пандемией коронавируса. Несмотря на это, LADA сохраняет лидирующую позицию по доле рынка в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей, уверены в компании.

По мнению исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Оливье Морне, одной из причин этого стал запуск в апреле онлайн-системы покупки автомобилей LADA. «Это позволило нам повысить привлекательность бренда LADA и показать достаточно хороший для текущих обстоятельств уровень продаж», – отметил г-н Морне.

Полный список дилеров LADA (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».