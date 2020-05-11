ТОП-10 автомобилей с пробегом отечественных марок в 1 квартале 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по март нынешнего года жители Российской Федерации купили 313,8 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок. Как отмечают эксперты агентства, это на 2% больше, чем год назад. Также был составлен рейтинг таких автомобилей, первую десятку которых образуют модели LADA.

Лидирует здесь хэтчбек LADA 2114 («Самара-2»), перепродажи которого в 1 квартале составили 29 тыс. единиц – на 3% меньше, чем в январе – марте 2019 года. На втором месте в данном рейтинге находится седан LADA 2170 («Приора»), который разошелся тиражом в 23,8 тыс. экземпляров (+1%). За ней в рейтинге следует седан LADA 2107 с результатом 23,2 тыс. машин (-4%).

Кроме них, в ТОП-10 отечественных автомобилей с пробегом по итогам 1 квартала вошли: внедорожник LADA 4x4 (21,1 тыс. шт.; +1%), седан LADA 2110 (19,8 тыс. шт.; -9%), седан LADA 2190 «Гранта» (19,1 тыс. шт.; +13%), хэтчбек LADA 2112 (16,1 тыс. шт.; -5%), седан LADA 2115 «Самара-2» (15,5 тыс. шт.; -5%), хэтчбек LADA 2172 «Приора» (11,7 тыс. шт.; +3%) и хэтчбек LADA 2109 (9,9 тыс. шт.; -12%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю отечественных брендов приходится 26% всего вторичного рынка легковых автомобилей в нашей стране. Найти их можно и в салонах проверенных дилеров.