Требования к ввозу праворульных машин снова ужесточают. А сколько их уже в РФ?

В России будут ужесточены требования к ввозу и дальнейшей эксплуатации автомобилей с правым рулем. Как сообщает Autonews, это связано со вступлением в силу с 1 июля 2020 года нового технического регламента Таможенного союза в части получения свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств.

Между тем, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили подсчитать, а сколько всего праворульных транспортных средств зарегистрировано на территории РФ. Так, по данным агентства, на 1 января нынешнего года насчитывалось 4 млн 037 тыс. единиц автомобильной техники с правым расположением руля. Это составляет 7,6% от всего автопарка нашей страны.

Больше всего праворульных машин числится в легковом сегменте – 3 млн 402 тыс. экземпляров (доля от общего количества тоже равна 7,6%). Среди LCV каждый восьмой автомобиль – с правым рулем (508 тыс. шт.; доля – 12,2%). У грузовиков их еще меньше – 124 тыс. единиц (доля – 3,3%). А в сегменте автобусов зафиксировано самое минимальное количество праворульной техники (3 тыс. шт.; доля – 0,6%).

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