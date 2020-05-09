ТОП-10 иномарок с пробегом в России в 1 квартале 2020 года

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в январе – марте 2020 года жители Российской Федерации приобрели 891,4 тыс. подержанных легковых автомобилей иностранных марок. Это на 8% выше результата 1 квартала прошлого года.

Самой популярной иномаркой с пробегом в нашей стране остается Ford Focus – за первые три месяца ее перепродажи составили 28,4 тыс. единиц, что на 2% больше, чем год назад. На второе место в данном рейтинге поднялся Hyundai Solaris, который на вторичном рынке разошелся тиражом в 24,9 тыс. экземпляров (+21%). Немного отстает от него KIA Rio с результатом 24,4 тыс. машин (+27%).

Кроме них, в ТОП-10 иномарок с пробегом в России по итогам 1 квартала вошли: Toyota Corolla (23 тыс. шт.; +5%), Toyota Camry (18,4 тыс. шт.; +5%), Renault Logan (18 тыс. шт.; +11%), Chevrolet Niva (17,5 тыс. шт.; -0,3%), Volkswagen Polo (14,8 тыс. шт.; +25%), Opel Astra (13,1 тыс. шт.; +1%) и Skoda Octavia (12,9 тыс. шт.; +16%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю иномарок приходится 74% всего вторичного рынка легковых автомобилей в нашей стране. Найти их можно и в салонах проверенных дилеров.