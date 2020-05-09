Экспортные поставки грузовиков из России в 2019 году снизились на 3% | АВТОСТАТ

Экспортные поставки грузовиков из России в 2019 году снизились на 3%

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Экспортные поставки грузовиков из России в 2019 году снизились на 3%

Автомобильный рынок России - 2020
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Объем экспорта грузовых автомобилей из Российской Федерации по итогам прошлого года составил 14,6 тысячи единиц, что на 2,7% меньше, чем в 2018 году. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежегодного справочника «Автомобильный рынок России – 2020».

Так, по данным Федеральной таможенной службы РФ, в денежном эквиваленте экспортные поставки грузовиков из нашей страны составили 396 миллионов долларов США. Как итог, средняя стоимость отправленных за рубеж машин чуть превысила 27 тысяч долларов.

Кроме грузовых автомобилей, мы регулярно мониторим и легковые. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: грузовые автомобили экспорт экспорт автомобилей

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