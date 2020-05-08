Tesla возобновляет работу завода в США

Американский производитель электромобилей Tesla сегодня возобновляет работу своего завода в США. При этом сотрудники, которым тревожно возвращаться на работу, не обязаны этого делать, пишет агентство "Прайм".

Напомним, производство на заводе во Фримонте, штат Калифорния, было остановлено с 23 марта из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом ранее в четверг разрешил производствам в некоторых частях штата возобновить работу с пятницы.

Как сообщалось ранее, в начале апреля Tesla заявила, что снизит зарплату всем сотрудникам, а часть из них отправит в неоплачиваемый отпуск на период закрытия своих производственных мощностей в США из-за вспышки коронавируса. Впоследствии стало известно, что Tesla отправила в неоплачиваемый отпуск половину сотрудников, работающих на продажах и доставке. При этом те сотрудники, которые работают удаленно, из дома, или те, которым необходимо приезжать на объект, должны продолжать работать в обычном режиме, пока не будет иных указаний.

Американский производитель электромобилей Tesla за первый квартал 2020 года получил чистую прибыль, приходящийся на акционеров, в размере 16 млн долларов против убытка в 702 млн долларов за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 0,08 доллара против убытка в 4,1 доллара за первый квартал 2019 года. Выручка выросла на 31,8% и составила 5,985 млрд долларов.

Компания отмечает, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 сложно предсказать возвращение производства на прежние уровни. На фоне этого компания не предоставила конкретных прогнозов. При этом Tesla ожидает, что производство Model 3 на заводе в Шанхае к середине 2020 года составит 4 тыс. автомобилей в неделю.