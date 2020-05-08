Кроссовер Mazda CX-50 придет на смену CX-5

В Сети появились подробности о новом среднеразмерном кроссовере Mazda CX-50, который станет преемником модели CX-5.

По данным испанского издания Coche Spias, технически новый кроссовер Mazda CX-50 будет близок к Mazda6 четвертого поколения: обе модели разработают на «большой» модульной платформе Large Architecture. Базовые внедорожники отличатся задним приводом, у более дорогих моделей будет подключаемый полный привод, пишет портал Motor.ru.

Ожидается, что Mazda CX-50 окажется существенно больше нынешнего кроссовера CX-5 длиной 4,55 метра и станет конкурентом Lexus NX, поэтому новинке пророчат более мощные двигатели. Базовый бензиновый кроссовер получит 190-сильный (270 Нм) 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» SkyActiv-G и умеренно-гибридную 48-вольтовую надстройку или 2,2-литровый дизель SkyActiv-D той же мощности с крутящим моментом 450 Нм.

Альтернативой станет 230-сильная (420 Нм) бензиновая «турбочетверка» 2.5 SkyActiv-G. Топ-версиям будут полагаться шестицилиндровые двигатели: 3,0-литровый бензиновый мотор новой линейки SkyActiv-X с гибридным «довеском» (285 л.с. и 340 Нм крутящего момента) или 3,3-литровый турбодизель той же мощности с тягой до 600 Нм.

Информации о трансмиссиях CX-50 источники не приводят, но можно ожидать сочетания шестицилиндровых моторов и новой 8-диапазонной автоматической коробки передач.

Как сообщалось ранее, компания Mazda сосредоточена на развитии новой глобальной архитектуры и разработке двигателей, поэтому воздержится от каких-либо новинок в ближайшие два года. Вероятно, первенцем новой заднеприводной платформы станет седан Mazda6, а кроссовер пополнит линейку уже после его дебюта. При таком раскладе Mazda CX-50 выйдет на рынок не раньше, чем в 2023 году.

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