Средняя цена автомобиля с пробегом в РФ падает второй месяц подряд

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в нашей стране по итогам апреля 2020 года составила 603 тыс. рублей. Этот показатель на 2,1% ниже, чем в марте (616 тыс. руб.).

Между тем, как отмечают эксперты агентства, средняя цена подержанного автомобиля снижается второй месяц подряд. Так, в марте она уменьшилась на 2,2% по сравнению с февралем (630 тыс. руб.).

Впрочем, если сравнивать цены 2020 года с прошлогодними, то они оказываются выше. К примеру, средняя цена легкового автомобиля с пробегом в апреле нынешнего года выросла на 2% по сравнению с показателем апреля 2019-го, а в марте ее рост составил даже 4% к АППГ.

Самая актуальная информация о ценах на подержанные автомобили содержится в специальном справочнике AUTOSTAT PRICE BOOK.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продажах автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации)