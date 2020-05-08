Средняя цена автомобиля с пробегом в РФ падает второй месяц подряд | АВТОСТАТ

Средняя цена автомобиля с пробегом в РФ падает второй месяц подряд

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Средняя цена автомобиля с пробегом в РФ падает второй месяц подряд

AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в нашей стране по итогам апреля 2020 года составила 603 тыс. рублей. Этот показатель на 2,1% ниже, чем в марте (616 тыс. руб.).

Между тем, как отмечают эксперты агентства, средняя цена подержанного автомобиля снижается второй месяц подряд. Так, в марте она уменьшилась на 2,2% по сравнению с февралем (630 тыс. руб.).

Впрочем, если сравнивать цены 2020 года с прошлогодними, то они оказываются выше. К примеру, средняя цена легкового автомобиля с пробегом в апреле нынешнего года выросла на 2% по сравнению с показателем апреля 2019-го, а в марте ее рост составил даже 4% к АППГ.

Самая актуальная информация о ценах на подержанные автомобили содержится в специальном справочнике AUTOSTAT PRICE BOOK.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продажах автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации)

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили цены вторичный рынок автомобили с пробегом

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