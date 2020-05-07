Кемперы на базе моделей LADA появились в Европе

Кемперы на базе моделей LADA Granta и LADA 4x4 начали экспортировать в Европейский союз. Дистрибьютором моделей в Германии выступает компания MadeinRussia.de.

Как пишет "Российская газета", дома на колесах разработаны на базе фургонов, которые выпускает дочернее предприятие АВТОВАЗа - "ВИС-Авто". Внутри автомобилей располагается полноценное двухместное спальное место-трансформер, обеденная зона, кухня с плитой и раковиной, шкаф-купе, туалет и душ, 70-литровый бак для воды, розетка на 220В и др.

Экспортные версии фургонов предлагаются в трех вариантах. В Германии цены на автодом LADA Granta лежат в диапазоне от 25 тысяч до 34 тыс. евро (что соответствует 2 млн 014 тыс. рублей - 2 млн 740 тыс. рублей по нынешнему курсу). LADA 4x4 стоит от 30 тысяч до 40 тыс. евро (2 млн 417 тыс. рублей - 3 млн 220 тыс. рублей).

Напомним, весной прошлого года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода на предприятии называют ужесточение экологических норм. Введенный прошлой осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, в пресс-службе АВТОВАЗа заявляли, что у компании есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы. Судя по всему, речь идет о внедорожнике LADA 4x4 нового поколения, который после покупки АВТОВАЗом доли GM в совместном предприятии может получить название «Нива».

По итогам марта в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 412 новых автомобилей LADA, что на 60,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, продажи машин российской марки в ЕС падают третий месяц подряд, отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА). По итогам первых трех месяцев 2020 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 534 единицы, снизившись на 55,7%.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто».