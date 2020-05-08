За какие автомобили приходится платить большой транспортный налог?

Корреспонденты Autonews решили рассмотреть вторичный рынок премиальных автомобилей, чтобы посмотреть, кто из автовладельцев даже при относительно невысокой цене на старенькую роскошь будет платить налоги в несколько десятков тысяч рублей.

Напомним, что величина налога на транспортное средство зависит и от региональных коэффициентов, и от того, попала ли модель в список Минпромторга РФ (налог на роскошь), и от ряда других факторов. В списке, составленном журналистами из самых популярных авто на вторичном рынке, оказались, например, BMW X6 2011 года выпуска, Mercedes Benz G-Class 2007 г.в., Jeep Grand Cherokee 2011 г.в., Jaguar XJ 2005 г.в. - за них хозяевам придется перечислить в бюджет в нынешнем году более 40 тысяч рублей.

За BMW M3 2002 г.в. и Land Rover Range Rover 2008 г.в. - более 50 тысяч. Налог на двенадцатилетний Cadillac Escalade превысит даже 60 тыс. рублей. В Интернете кинулись обсуждать, насколько правомерны такие "поборы" в отношении подержанной роскоши и предложили пожалеть автовладельцев, пересмотреть грабительский калькулятор и пр.

Эксперты же аналитического агентства "АВТОСТАТ" решили напомнить, что в основе расчетов транспортного налога в России на данный момент лежит не только стоимость автомобиля, а в первую очередь - мощность его двигателя. И у того же Cadillac Escalade мощность мотора составляет 409 л.с., у Porsche Cayenne - 290-500 л.с., Volvo XC 90 (2006 г.в.) - 315 л.с. То есть, фактически российский автовладелец сегодня платит своеобразный "налог на мощность".

Отметим также для сравнения, что, несмотря на такие огромные налоговые суммы, покупатели у стареньких, но престижных машин почему-то всегда находятся, а некоторые коллекционеры собирают даже целые автопарки.

Фото взято с сайта stuttcars.com