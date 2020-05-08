За какие автомобили приходится платить большой транспортный налог? | АВТОСТАТ

За какие автомобили приходится платить большой транспортный налог?

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За какие автомобили приходится платить большой транспортный налог?

Мониторинг цен на вторичном рынке
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Корреспонденты Autonews решили рассмотреть вторичный рынок премиальных автомобилей, чтобы посмотреть, кто из автовладельцев даже при относительно невысокой цене на старенькую роскошь будет платить налоги в несколько десятков тысяч рублей.

Напомним, что величина налога на транспортное средство зависит и от региональных коэффициентов, и от того, попала ли модель в список Минпромторга РФ (налог на роскошь), и от ряда других факторов. В списке, составленном журналистами из самых популярных авто на вторичном рынке, оказались, например, BMW X6 2011 года выпуска, Mercedes Benz G-Class 2007 г.в., Jeep Grand Cherokee 2011 г.в., Jaguar XJ 2005 г.в. - за них хозяевам придется перечислить в бюджет в нынешнем году более 40 тысяч рублей.

За BMW M3 2002 г.в. и Land Rover Range Rover 2008 г.в. - более 50 тысяч. Налог на двенадцатилетний Cadillac Escalade превысит даже 60 тыс. рублей. В Интернете кинулись обсуждать, насколько правомерны такие "поборы" в отношении подержанной роскоши и предложили пожалеть автовладельцев, пересмотреть грабительский калькулятор и пр.

Эксперты же аналитического агентства "АВТОСТАТ" решили напомнить, что в основе расчетов транспортного налога в России на данный момент лежит не только стоимость автомобиля, а в первую очередь - мощность его двигателя. И у того же Cadillac Escalade мощность мотора составляет 409 л.с., у Porsche Cayenne - 290-500 л.с., Volvo XC 90 (2006 г.в.) - 315 л.с. То есть, фактически российский автовладелец сегодня платит своеобразный "налог на мощность".

Отметим также для сравнения, что, несмотря на такие огромные налоговые суммы, покупатели у стареньких, но престижных машин почему-то всегда находятся, а некоторые коллекционеры  собирают даже целые автопарки.

Фото взято с сайта stuttcars.com

, источник: АВТОСТАТ

Теги: транспортный налог

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