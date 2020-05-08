Объявлена цена мощного кроссовера Mercedes-AMG 53 Coupe

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на «заряженную» модификацию кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения – Mercedes-AMG GLE 53 Coupe. Новинка поступит в продажу летом этого года, сообщает портал Wroom.ru. Стоимость кроссовера Mercedes-AMG GLE 53 Coupe начинается от 7 млн 680 тыс. рублей.

Под капотом автомобиля установлен шестицилиндровый бензиновый мотор объемом 3,0 л с турбонаддувом и дополнительным электрическим нагнетателем. Двигатель мощностью 435 л.с. работает в паре с 9-ступенчатым «автоматом». Привод – полный с муфтой подключения передней оси. По данным производителя, кроссовер может разогнаться до 100 км/ч за 5,3 секунды.

От обычных кроссоверов AMG-версия отличается не только внешним оформлением и форсированным мотором. Машина также получила измененные настройки пневмоподвески, усиленные тормоза и опционные активные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые уменьшают крены в поворотах.

Позже в продаже появится еще более мощный вариант модели – Mercedes-AMG GLE 63 с восьмицилиндровым двигателем, развивающим 571 или 612 л.с. в зависимости от исполнения.

Российские дилеры Mercedes-Benz в марте реализовали 4427 легковых автомобилей и внедорожников – на 34% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2020 года продажи Mercedes-Benz в нашей стране составили 10334 машины, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод Mercedes-Benz, расположенный в подмосковном индустриальном парке «Есипово», с 13 апреля возобновил производство автомобилей, приостановленное с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. В настоящее время на российском заводе Mercedes-Benz выпускаются седаны Е-Класса, а также внедорожники GLC, GLE и GLS.

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