АВТОВАЗ зарегистрировал названия для будущих моделей LADA

АВТОВАЗ зарегистрировал три новых торговых наименования для будущих моделей LADA - Tensa, Forta и Kayna. Названия оформлены как в связке с маркой LADA, так и по отдельности, сообщает «Российская газета». Они зарегистрированы по товарным категориям "автомобили" и "игрушки", следует из базы Роспатента.

Зарегистрировал ли АВТОВАЗ названия «про запас» или компания действительно планирует выпустить новые модели под этими именами - пока неизвестно. Пресс-служба АВТОВАЗа не комментирует эту тему.

Как сообщалось ранее, АВТОВАЗ ведет разработку нового поколения внедорожника LADA 4x4 NG, серийное производство которого начнется не ранее 2022 года. Кроме того, АВТОВАЗ работает над рестайлингом семейства LADA Largus, дизайн которого будет выполнен в фирменном X-стиле. Изменений в технической части модели не планируется. Производство обновленного LADA Largus должно начаться не ранее 2021 года. Также АВТОВАЗ рассматривает возможность расширения коммерческой линейки LADA, в том числе за счет нового фургона под рабочим названием LADA Van. Предположительно речь идет о перелицованном исполнении «каблучка» Renault Dokker.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры LADA продали 79600 машины, что на 3% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 20,0% против 21,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером АВТОВАЗа в январе-марте стала LADA Granta, чья реализация выросла на 4% и составила 29660 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 26785 проданных машин (-4%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, на котором остановили свой выбор 8884 покупателя (-6%). Далее следует внедорожник LADA 4x4, разошедшийся тиражом 6651 экземпляр (-14%). Реализация модели LADA XRAY составила 5170 штук (-20%).





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