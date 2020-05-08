Skoda рассекретила новый электрический кроссовер Enyaq iV

Компания Skoda полностью рассекретила технические характеристики своего первого электрического кроссовера под названием Enyaq iV. Серийное производство автомобиля начнется на заводе в Млада-Болеславе в конце нынешнего года, а запуск новинки на рынок запланирован на начало 2021 года.

Как пишет портал Autonews.ru, в основу Skoda Enyaq легла модульная архитектура MEB, разработанная Volkswagen специально для электрических автомобилей нового поколения. Skoda Enyaq можно будет приобрести как с задним приводом, так и в модификации с четырьмя ведущими колесами.

Базовая версия автомобиля оснащается литий-ионными аккумуляторами на 55 киловатт-часов. Без подзарядки такой кроссовер может проехать до 340 км. Мощность электромотора – 150 л.с. Также машину можно приобрести с 180-сильным электродвигателем. На одной зарядке такой Enyaq iV может проехать 390 км.

Для дальних поездок клиентам предложат кроссовер с 203-сильным электромотором и запасом хода в 500 км. Полноприводные модификации машины с двумя электромоторами предлагаются в двух вариантах – мощностью 265 и 305 л.с. Запас хода – 460 километров. Enyaq iV с самой мощной силовой установкой до «сотни» может разогнаться за 6,2 секунды, Максимальная скорость – 180 км/ч.

Длина автомобиля составляет 4648 мм, ширина – 1877 мм, а высота – 1618 мм. Размер колесной базы равен 2765 мм. На снимках кроссовер пока скрыт под камуфляжем. Уже сейчас можно сказать, что внешность Skoda Enyaq будет перекликаться с концепт-каром Vision iV, представленным в прошлом году на Женевском автосалоне, а также с серийными SUV чешской марки – Karoq и Kodiaq.

Коэффициент лобового сопротивления – 0,27. В салоне машины устанавливается 13-дюймовый дисплей. Объем багажного отделения составляет 585 литров. Enyaq iV получил функцию быстрой зарядки, благодаря которой за 40 минут запас электроэнергии можно пополнить с 10 до 80%.

К 2025 году компания Skoda намерена вывести на рынок до 10 новых моделей, которые получат полностью электрическую или гибридную силовую установку. Автопроизводитель предполагает, что через пять лет на такие машины придется до 25% от всего объема продаж.