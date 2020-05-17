Продажи автомобилей в Италии в апреле практически сошли на нет

Автомобильный рынок Италии в апреле снизился на 97,6% и составил 4279 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), два последних месяца стали шоком для авторитейла страны, столкнувшимся с беспрецедентной ситуацией из-за пандемии коронавируса. По итогам четырех месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии составила 351611 единиц (-50,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой популярной в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в апреле реализовал 969 машин (-96,7%). Второе место занял Peugeot, чьи продажи снизились на 95,3% и составили 477 единиц. На третьей строчке идет Renault с показателем 452 реализованных автомобиля (-95,2%). Замыкают пятерку лидеров Jeep (395 шт., -94%) и Citroen/DS (323 шт., -96,3%).

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